Чоловік не встиг доїхати на краденому мотоциклі до пункту призначення, оскільки в'їхав у бетонний стовп

У селищі Клесів на Рівненщині 24-річний чоловік вкрав мотоцикл, а потім потрапив на ньому в ДТП. Він також згубив свої документи на місці аварії. Потерпілого госпіталізували з травмами голови і переломом ключиці. За крадіжку автомобіля, поєднану з проникненням у житло, йому загрожує до восьми років у тюрмі.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, близько 23:00 у неділю, 24 квітня, на вулиці Київській в селищі Клесів 24-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням і в'їхав на мотоциклі у стовп. Внаслідок аварії водія госпіталізували із переломом ключиці, закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку.

Зранку наступного дня, 25 квітня, до поліцейського офіцера громади звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що вночі хтось вкрав її мотоцикл. Невідомий викрав із гаража мотоцикл Kinlon.

«Під час з’ясування усіх обставин правоохоронці встановили, що до злочину причетний 24-річний місцевий мешканець, який після скоєного потрапив у ДТП. Крім того, поліцейські знайшли документи зловмисника, які той загубив біля місця події», – повідомляє поліція.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми) та ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті 289 передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.