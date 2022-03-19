У Рівному працівник міні-маркету примотав скотчем до стовпа 13-річного крадія. Хлопець вкрав з магазину безалкогольний напій, але це вчасно помітив 27-річний працівник закладу. Він забрав крадений товар у підлітка, а опісля примотав його скотчем до стовпа на 20 хвилин. Згодом, коли на місце приїхала поліція, чоловік розкаювався у вчиненому. Відносно цього інциденту слідчі розпочали розслідування.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, близько 16:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про крадіжку з міні-маркету на вулиці Київській в Рівному. Очевидці опублікували відео, на якому хлопець був промотаний до стовпа.

Ювенальні поліцейські з’ясували, що 13-річний мешканець Рівного у міні-маркеті взяв із полиці безалкогольний напій ємністю 0,33 л, поклав до кишені та поспішив до виходу. Однак його зупинив працівник торгового закладу. Крадений напій він забрав, а підлітка на вулиці скотчем примотав до стовба, де він пробув орієнтовно хвилин 15-20.

Відомо, що 27-річний працівник магазину розкаявся у вчиненому. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 126 ККУ (незаконне позбавлення волі людини). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до трьох років.

Додамо, що у військовий час примотування крадіїв до стовпа є популярним методом самосуду. Втім, нещодавно на Волині такий випадок завершився смертельно. Поліція просить громадян не вдаватись до фізичної розправи.

«Правоохоронці закликають громадян не вчиняти самостійно будь-яких дій щодо осіб, які вчинили правопорушення! Варто одразу повідомити про подію до поліції. Будьте відповідальними та свідомими», – закликає поліція.