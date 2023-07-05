Рівненський суд оштрафував продавця магазину, який примотав плівкою до стовпа 14-річного хлопця, підозрюваного у крадіжці. Підлітка згодом звільнили очевидці. У суді Олександр Ш. визнав провину та розкаявся. Матір підлітка на суворому покаранні для чоловіка не наполягала.

Нагадаємо, інцидент стався 19 березня минулого року. Того дня продавець одного з магазинів Рівного на вулиці Київській спіймав на дрібній крадіжці 14-річного хлопця, який намагався вкрасти пляшку солодкої газованої води. Проте замість того, щоб повідомити поліцію та дочекатись прибуття екіпажу, чоловік силоміць вивів хлопця на вулицю та примотав його за допомогою плівки до стовпа на зупинці, як це часто роблять з мародерами під час воєнного стану.

Опісля він зняв це на відео, виклав у соцмережу та повернувся до магазину. Хлопець простояв так близько 20 хвилин, коли його звільнили перехожі. Також вони викликали поліцію.

Згодом продавцеві вручили підозру за ч.1 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до трьох років.

На судовому засіданні, яке відбулося 30 червня, Олександр Ш. свою провину визнав, заявив про розкаяння та готовність понести покарання, визначене судом. Представники потерпілого хлопця подали заяву, що жодних претензій вони не мають, бо шкода відшкодована.

Суд взяв до уваги, що за місцем роботи та проживання у чоловіка позитивні характеристики, а також що він бере активну участь у громадському житті та раніше судимостей не мав.

Відтак суддя Микола Бердій визнав чоловіка винним у незаконному позбавленні волі і призначив йому пом'якшене покарання – 8,5 тис. грн штрафу. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.