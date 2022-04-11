Прокурори вручили підозру 27-річному мешканцю Рівного, який у березні примотав до стовпа 14-річного хлопця. Підліток намагався вкрасти з магазину солодку воду, втім, його помітив працівник. Аби покарати неповнолітнього крадія, чоловік примотав його плівкою до стовпа, як це часто роблять з мародерами під час воєнного стану. За це йому загрожує до трьох років тюрми.

Як встановило слідство, що 19 березня продавець одного з магазинів Рівного спіймав на дрібній крадіжці 14-річного хлопця. Той намагався винести пляшку солодкої газованої води. Проте, замість того, щоб повідомити поліцію та дочекатись прибуття екіпажу в приміщенні магазину з порушником, чоловік силоміць вивів хлопця на вулицю та примотав його за допомогою плівки до стовпа на зупинці громадського транспорту. Після чого, зняв це на відео, виклав у соціальну мережу та повернувся до магазину. Неповнолітнього звільнили сторонні люди.

Вже у суботу, 9 квітня, прес-служба прокуратура Рівненщини повідомила про вручення чоловікові підозри за ч.1 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до трьох років.

«Органи прокуратури вкотре наголошують громадянам України на необхідності суворого дотримання вимог Законів під час впровадження воєнного стану, в тому числі й при затриманні правопорушників», – йдеться у повідомленні.