У Нововолинську помер 38-річний чоловік, якого прив'язали до стовпа через проникнення до чужих помешкань. Після другого такого випадку його затримали люди, які наглядали за будинком. Поліція відомості задокументувала, але для профілактики місцеві вирішили влаштувати покарання і прив'язали його до стовпа. Причина смерті наразі невідома, її з'ясують судмедексперти.

Як повідомили у прес-службі поліції області, в ніч з 3 на 4 березня 38-річний чоловік проник у чужий будинок в Нововолинську. Там його затримали люди, які наглядали за помешканням. Поліція задокументувала цей випадок. Вкрасти чоловік нічого не встиг, його відпустили. Відомо, що це був вже другий подібний випадок: проникнення у чуже помешкання без крадіжки.

«Пізніше місцеві прив’язали його до стовпа і наносили удари по сідницях. Після «профбесіди» лишили прив’язаним. Однак чоловік помер. 5 березня буде судмедекспертиза, яка встановить причину смерті. Попередньо – тілесні ушкодження зафіксовані лише на сідницях», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що попередня причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність, алкогольна кардіопатія.

Усіх учасників інциденту вже допитала поліція, їхні особи встановлені. Наразі слідчі вирішують, за якою статтею кваліфікувати справу. Про чоловіка відомо, що він неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки, також зловживав алкоголем.

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