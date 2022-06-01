Через технічну несправність автомобіль зупинився недалеко від місця злочину

У селі на Рівненщині 20-річний юнак вкрав автомобіль ВАЗ-21061, оскільки його дівчина хотіла, щоб він мав власне авто. Далеко від місця злочину зловмиснику виїхати не вдалось, оскільки в автомобіля були технічні несправності. Виявилось, що на момент вчинення крадіжки юнак вже був на іспитовому терміні. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Про інцидент стало відомо у середу, 1 червня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Як встановило слідство, крадіжку здійснив 20-річний мешканець села Садове Гощанського району, який вже був на іспитовому терміні.

«У селі Микулин Гощанського району 27 травня він, зірвавши навісний замок на дверях, викрав із гаражного приміщення на території приватного господарства автомобіль ВАЗ-21061.Через технічну несправність транспортного засобу далеко не від’їхав. Викрадену ВАЗівку поліцейські виявили неподалік місця скоєного злочину», – йдеться у повідомленні.

Слідчим він пояснив, що хотів мати власне авто, оскільки на цьому наполягала його дівчина.

Юнакові вже вручили підозру в порушенні ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Слідчі також підготували клопотання до суду про взяття підозрюваного під варту.