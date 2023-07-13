Нетверезого 27-річного чоловіка виявили на вулиці Чорновола

У центрі Рівного патрульні поліцейські виявили п'яного фірмана, який розпивав алкоголь. На чоловіка склали постанову, яка передбачає 680 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, гужову підводу на вулиці Чорновола у Рівному патрульні помітили ввечері у середу, 12 липня.

«Особа, яка керувала ним, розпивала алкогольні напої. Крім цього, у 27-річного чоловіка поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння, що підтверджено висновком лікаря. Результат – 2,1 проміле», – йдеться у повідомленні.

Патрульні провели з чоловіком профілактичну бесіду, та винесли постанову за ч. 3 ст. 127 КУпАП (порушення ПДР особами, які керують гужовим транспортом, та перебувають у стані сп’яніння). Йому загрожує 680 грн штрафу.