Жінка за кермом автомобіля ВАЗ в'їхала у нежитлову будівлю в селі Іваннє

У селі Іваннє неподалік Дубна 34-річна водійка в'їхала у нежитлову будівлю на позиченому в знайомого автомобілі ВАЗ. Жінка, яка не мала водійського посвідчення, попросилась сісти за кермо, щоб вдосконалити навички водіння. Втім, під час поїздки вона не впоралась з керуванням та в'їхала у стіну. Внаслідок удару жінка отримала перелом ноги, її супутник обійшовся незначними травмами. Відомо, що від порушниці відчувався запах алкоголю, тож у неї відібрали зразки крові, аби точно встановити рівень сп'яніння. Наразі результатів експертизи ще немає.

Повідомлення про аварію селі Іваннє Дубенського району надійшло до поліції о 16:30 у вівторок, 3 січня. «Поліцейські встановили, що 34-річна водійка ВАЗ-2105 не вибрала безпечну швидкість руху, допустила виїзд авто поза межі проїзної частини, де орієнтовно за метрів 20 врізалася у нежитлову будівлю», – повідомляють обставини інциденту в прес-службі поліції Рівненщини.

Уродженку села Малин, яка була за кермом авто, із салону деблокували рятувальники. Її з переломами ноги та забоєм грудної клітки доставили до лікарні. Травмувався в аварії й пасажир легковика – 32-річний мешканець села Іваннє, якого після надання меддопомоги відпустили. Огляд чоловіка на стан сп’яніння показав 2,33 проміле.

Відомо, що від жінки також відчувався запах алкоголю. У неї відібрали зразки крові, аби точно встановити, чи перебувала вона у стані сп'яніння.

Відомо, що посвідчення водія жінка не має. Втім, перебуваючи у гостях в селі Іваннє, вона вирішила вдосконалити навички водіння: попросила авто у знайомого, із яким і вирушила у «навчальну поїздку». За скоєне їй загрожує мінімум 51 тис. грн штрафу. Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).