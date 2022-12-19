Водійка Audi в'їхала у автомобіль Ford Mondeo, який рухався у зустрічному напрямку

У селі Уїздці неподалік Рівного внаслідок лобового зіткнення двох легковиків постраждали четверо людей. Імовірно, аварію спричинила 22-річна водійка Audi, яка не впоралась з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Ніхто з її автомобіля не постраждав, натомість травмувались четверо членів однієї родини, яка їхала в автомобілі Ford Mondeo. Двоє з них, це 38-річна дружина водія та їхня 13-річна донька, наразі перебувають в лікарні.

Аварія сталась близько 15:00 у неділю, 18 грудня, в селі Уїздці Здовбицької громади. «22-річна водійка Audi A6, жителька Луцька, на заокругленій ділянці дороги не врахувала стан дорожнього покриття, не вибрала безпечної швидкості руху та на смузі зустрічного руху допустила лобове зіткнення із автомобілем Ford Mondeo під керуванням 36-річного рівнянина», – описують обставини ДТП у поліції Рівненщини.

Унаслідок аварії постраждали пасажири Ford Mondeo: 38-річну дружину та 13-річну доньку водія госпіталізували в травматологічне відділення. Його півторарічного сина та 68-річну бабусю дітей після надання меддопомоги відпустили.

Обоє водіїв, згідно з результатами огляду на стан сп'яніння, були тверезі. Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.