Автомобіль Fiat Doblo, під колеса якого потрапив хлопець, вилучили на спецмайданчик

У селі Колоденка біля Рівного внаслідок наїзду автомобіля загинув 11-річний хлопець. Як розповіли очевидці аварії, школяр йшов разом з іншими дітьми краєм дороги, але в якийсь момент, ковзаючись, вийшов на дорогу, де саме їхав легковик Fiat Doblo. Від важких травм постраждалий хлопець загинув.

Аварія сталась близько 19:00 у суботу, 17 грудня. До правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Колоденка на вулиці Свободи водій автомобіля Fiat Doblo допустив наїзд на дитину.

«Водій та свідки події пояснили, що компанія дітей рухались краєм проїзної частини. В цей час один із них ковзаючись, виїхав на дорогу, де потрапив під колеса попутного автомобіля. Від отриманих травм 11-річний хлопчик, житель села Тайкури, загинув», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Водій автомобіля, 39-річний рівнянин, відповідно до огляду був тверезий. Автомобіль вилучили на спецмайданчик. Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.