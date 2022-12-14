Аварія сталась у центрі Рівного, неподалік торгового центру Zlata Plaza

У центрі Рівного під час перегонів, які влаштували двоє водіїв, сталась аварія. Внаслідок зіткнення один з автомобілів відкинуло в фургон, який їхав зустрічною смугою. Постраждалий 70-річний водій фургону наразі перебуває у лікарні. Відомо, що у перегонах змагались 24-річний та 18-річний водії. Один з порушників веде свій YouTube-канал про дрифт «Колян брутал», а ще його неодноразово штрафували за порушення ПДР.

Аварія сталась близько 14:30 у вівторок, 13 грудня, на вулиці Соборній біля торгового центру Zlata Plaza. «Водій BMW 528, 24-річний рівнянин, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем Volvo під керуванням 18-річного жителя обласного центру. Від удару BMW відкинуло на смугу зустрічного руху, де легковик зіткнувся із фургоном Citroen, яким керував 70-річний житель обласного центру», – описують обставини аварії у поліції.

Внаслідок ДТП незначні травми отримали 70-ти та 24-річний водії: останній від госпіталізації відмовився, а 70-річний чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні.

У всіх водіїв відібрали біологічні зразки для визначення стану сп’яніння. Відповідно до освідування приладом Драгер двоє молодих водіїв були тверезі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Винуватцю аварії загрожує мінімум 51 тис. грн штрафу.

У поліції додають, що обох юнаків вже неодноразово притягували до відповідальності за порушення ПДР. Місцеве видання ITV повідомляє, що один з учасників ДТП веде свій російськомовний YouTube-канал «Колян брутал», на якому публікує відео про дрифт. Судячи з відеороликів, він часто їздить саме у Рівному. Також в одному з відео хлопець сам зізнається, що їздить без водійського посвідчення у 16 років.