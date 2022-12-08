Від важких травм постраждалий 49-річний пішохід помер на місці

У центрі Рівного під колесами маршрутки загинув 49-річний чоловік. Відомо, що він переходив дорогу у невстановленому місці, коли на нього наїхала маршрутка. Внаслідок важких травм потерпілий помер на місці.

Аварія сталась близько 18:00 у четвер, 8 грудня, на вулиці Соборній біля обласної філармонії. «Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі – 51-річний рівнянин, допустив наїзд на 49-річного жителя обласного центру, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Наразі невідомо, чи перебував водій маршрутки у стані алкогольного сп'яніння, однак в нього відберуть зразки крові для аналізу.

Станом на 19:00 на місці події працює слідчий. Патрульні поліцейські регулюють дорожній рух.