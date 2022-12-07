У Маневичах водій автомобіля ВАЗ в'їхав у дерев'яний паркан

Маневицький райсуд оштрафував екс-лісівника Миколу Корця за нетверезе водіння. У травні цього року чоловік за кермом ВАЗ не впорався з керуванням і зніс дерев'яний паркан. Хоч чоловік заперечував, що в той день керував авто, суд на основі свідчень очевидців та інших доказів визнав його винним і призначив 17 тис. грн штрафу. Постанова наразі неостаточна, оскільки чоловік може оскаржити її в апеляційній інстанції.

Як йдеться у постанові Маневицького суду, про який повідомила «Сила правди», інцидент стався 26 травня цього року. У селищі Маневичі Микола Корець, який був за кермом автомобіля ВАЗ-21074, при виїзді з перехрестя не впорався з керуванням і в'їхав у дерев'яний паркан.

Поліцейські, які приїхали на місце ДТП, помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, проходити огляд у медзакладі він відмовився. Тож на нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП (п'яне водіння).

У судовому засіданні Микола Корець взагалі заперечив, що у той день був за кермом, а авто начебто в'їхало у паркан після того, як колесо потрапило у яму. Втім, на основі свідчень очевидців, а також адмінпротоколу суддя визнав його винним та призначив 17 тис. грн штрафу. Також чоловікові на рік заборонили сідати за кермо.

Додамо, що це вже не перше Миколу Корця притягують до адмінвідповідальності за нетверезе водіння. Вперше це сталось ще в 2013 році, щоправда, тоді суд обмежився лише усним зауваженням. Наступного разу його піймали на п'яному водінні в вересні 2021 року. Суд першої інстанції визнав його винним, але Микола Корець подав апеляцію і успішно скасував це рішення.

Микола Корець тривалий час працював лісівником. Остання його посада – мисливствознавець у Маневицькому лісовому господарстві. Наразі, судячи з інформації у постанові, він вже не працює.