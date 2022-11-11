Автомобіль Infiniti врізався у дерево в парку «Дубовий гай»

Луцький суд призначив 17 тис. грн штрафу 32-річному водієві Infiniti G35, який влаштував ДТП у луцькому парку під дією наркотиків. У жовтні цього року Андрій Савчук на швидкості збив металеву огорожу та врізався у дерево в парку «Дубовий гай». Чоловік поводився неадекватно і мав ознаки наркотичного сп'яніння, але проходити огляд у медзакладі на пропозицію поліцейських винуватець ДТП відмовився. Вже у суді він визнав провину.

Як повідомляла патрульна поліція, чоловік влаштував ДТП зранку 13 жовтня. На автомобілі Infiniti G35 він на швидкості з'їхав з проїжджої частини, збив пішохідну огорожу в парку «Дубовий гай» і врізався у дерево. Згідно з інформацією на сайті судової влади, за кермом автомобіля був Андрій Борисович Савчук.

Поліцейські помітили в 32-річного чоловіка явні ознаки наркотичного сп'яніння, зокрема, порушення координації рухів, мови, а ще водій неадекватно поводився і кричав. Йому запропонували пройти огляд у медзакладі, але він відмовився. Відтак поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння).

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, під час судового засідання Андрій Савчук визнав свою провину і розкаявся. Суддя Анатолій Пахолюк призначив йому 17 тис. грн штрафу і заборонив на рік керувати транспортом.

Поки що постанова не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.