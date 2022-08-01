Після зіткнення він випав на проїжджу частину і декілька метрів проїхав по асфальту

У Луцьку п'яний мотоцикліст спричинив аварію з двома автомобілями і випав на проїжджу частину. Важких травм він не зазнав через те, що був у мотошоломі. Після ДТП він пройшов огляд на стан сп'яніння, який показав перевищення допустимої норми алкоголю в 14 разів. За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Про інцидент стало відомо у понеділок, 1 серпня, після повідомлення прес-служби патрульної поліції Волині. Аварія сталась на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку. Водій мотоцикла Jawa намагався проїхати між двома автомобілями, які рухались у попутному напрямку. Втім, йому не вдалось дотриматись бокового інтервалу, внаслідок чого він зіткнувся з обома автомобілями.

Як видно на відео, яке опублікувала патрульні поліція, чоловік впав з мотоцикла і декілька метрів буквально проїхав по асфальту. Завдяки тому, що він був у мотошоломі, чоловік не зазнав серйозних травм.

Виявилось, що мотоцикліст був у стані сп'яніння. «Під час спілкування з водієм двоколісного транспорту поліцейські помітили ознаки сп’яніння та запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат – 2,86 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів», – зазначає прес-служба.

На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) та ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів). За статтею про п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.