Водій Citroen Jumpi не впоравшись з керуванням з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом

Луцький суд призначив п'ять років ув'язнення 54-річному мешканцю Волині, який спричинив смертельну ДТП у стані сп'яніння. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, внаслідок чого загинула 54-річна пасажирка. Згідно з рішенням суду, чоловік також повинен виплатити 250 тис. грн моральної компенсації чоловіку загиблої.

Про вирок Луцького міськрайонного суду стало відомо в п'ятницю, 29 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Відомо, що аварія сталась вдень 26 квітня 2022 року неподалік села Тур Ковельського району.

П'яний водій автомобіля Citroen Jumpy не впорався з керуванням, перетнув зустрічну смугу, з'їхав у кювет і зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок аварії 54-річна мешканка Заболоття загинула на місці події. Також тілесних ушкоджень зазнали двоє пасажирів: 48-річний чоловік та 44-річна жінка. Водій автомобіля не травмувався.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть) і призначив йому п'ять років ув'язнення.

«Окрім того, суд на сім років позбавив його права керувати транспортними засобами та стягнув з нього на користь потерпілого, чоловіка загиблої, 250 тис. грн моральної шкоди», – зазначає прокуратура.

Вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.