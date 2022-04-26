Внаслідок зіткнення з придорожнім деревом автомобіль отримав суттєві ушкодження, двоє пасажирів зазнали травм

Внаслідок ДТП між селами Тур і Заболоття на Волині загинула 54-річна жінка, а ще дві людини отримали тілесні ушкодження. За інформацією поліції, ДТП виникла з вини п'яного водія Citroen Jumpy, який з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. Сам водій внаслідок інциденту залишився неушкодженим.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 13:00 у вівторок, 26 квітня, між селами Тур і Заболоття. Водій автомобіля Citroen Jumpy не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з придорожнім деревом.

Внаслідок аварії тілесних ушкоджень зазнали двоє пасажирів: 48-річний чоловік та 44-річна жінка, вони обоє мешкають в селі Тур. 54-річна мешканка Заболоття від отриманих травм загинула на місці події.

Відомо, що водій автомобіля не постраждав. Як встановила поліція, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На місці працює слідчо-оперативна група. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).