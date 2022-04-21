Водій Audi 100 вчинив аварію, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння

Суд призначив вісім років тюрми 23-річному мешканцю Волині, який на смерть збив 19-річну пішохідку та втік з місця ДТП. Аварія сталась вночі 30 січня 2022 року в селі Замшани Ковельського району. Чоловіка три дні розшукувала поліція, зрештою, він сам здався правоохоронцям.

Про вирок суду стало відомо у четвер, 21 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. У суді прокурор довів, що 23-річний мешканець села Кортеліси Ковельського району вночі 30 січня на смерть збив 19-річну дівчину. Аварія сталась біля зупинки у селі Замшани. Водій втік з місця події, а постраждала дівчина загинула на місці від отриманих травм.

Поліція оголосила водія в розшук. Незабаром у лісі знайшли його згорілий автомобіль Audi 100, на якому він вчинив ДТП. Зрештою, через три дні Анатолій Олексюк сам здався правоохоронцям.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286-1 ККУ (керування у стані сп'яніння, що спричинило загибель людини) та призначив йому 8 років ув'язнення. Крім того, його на такий же термін позбавили права керувати транспортом.