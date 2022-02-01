У разі доведення вини чоловікові загрожує від п'яти до десяти років тюрми

На Волині водій, який на смерть збив 19-річну дівчину, після декількох днів розшуку сам здався поліції. Аварія сталась вночі 30 січня в селі Замшани Ковельського району. 23-річний житель села Кортеліси Анатолій Олексюк збив пішохідку та втік з місця аварії, потерпіла загинула на місці ще до приїзду медиків. Протягом трьох днів чоловіка шукала поліція, зрештою він сам прийшов у правоохоронний орган. Йому вже вручили підозру за статтею про п'яне водіння, яка передбачає від п'яти до десяти років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, 23-річний водій здався на третій день після вчинення ДТП. «Завдяки своєчасному вжиттю заходів працівниками поліції, інтенсивним пошукам зловмисника, орієнтуванню всіх нарядів та розголосу у ЗМІ винуватець прийшов у правоохоронний орган, адже знав, що в лічені години міг би бути затриманий поліцейськими», – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіка допитують поліцейські та встановлюють деталі ДТП, у якій загинула 19-річна дівчина. Аварія сталась вночі у неділю, 30 січня, в селі Замшани Ковельського району. Водій автомобіля Audi 100 наїхав на пішохідку, яка перебувала біля місцевої зупинки, та втік з місця аварії. Потерпіла загинула ще до приїзду медиків.

Відомо, що Анатолію Олексюку вже вручили підозру за ч.3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР особою, яка перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.