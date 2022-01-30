У селі на Волині водій Audi на смерть збив 19-річну дівчину. ДТП сталась вночі у селі Замшани Ковельського району. Дівчина йшла біля місцевої зупинки, коли на неї наїхав автомобіль, від отриманих травм вона померла ще до приїзду швидкої допомоги. Поліція встановила особу водія, але чоловіка досі шукають.

Як повідомили «Волинські новини», посилаючись на власні джерела, аварія сталась у неділю, 30 січня, близько 03:00 в селі Замшани Ковельського району. Зазначається, що дівчина йшла біля місцевої зупинки, коли на неї наїхав автомобіль Audi.

Як розповіли в швидкій, до медиків виклик надійшов о 03:05. Повідомлялося, що по трасі на Ковель автомобіль здійснив наїзд на невідому жінку. На місце виїжджала бригада медиків, проте постраждала померла до приїзду швидкої.

У коментарі ZAXID.NET прес-служба поліції області підтвердила, що така ДТП справді була. Правоохоронці встановили, хто збив дівчину, але станом на обід 30 січня чоловіка досі шукають.

За неперевіреною інформацією, водієм Audi є 24-річний мешканець села Кортеліси Ковельського району.