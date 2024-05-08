Прикордонники Підляського воєводства затримали російського дезертира

Польські прикордонники на кордоні з Білоруссю затримали російського військового. 41-річний чоловік був без зброї та у цивільному одязі, однак мав при собі військові документи. Про це у середу, 8 травня, повідомило польське радіо RMF FM, інформує «Європейська правда».

Російського військового затримали прикордонники Підляського воєводства одразу після того, як він перетнув польсько-білоруський кордон. За даними журналістів RMF FM, затриманому росіянину 41 рік. Чоловік намагався потрапити у Польщу нелегально, скориставшись міграційним каналом, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.

Росіянин був без зброї та у цивільному одязі. Однак журналісти припускають, що ймовірно чоловік втік з українського фронту. На це вказують знайдені у нього російські військові документи, в тому числі контракт з армією, що передбачає участь у військових діях проти України.

Наразі 41-річного росіянина перевіряють польські спецслужби.

Журналісти RMF FM зазначають, що у Прикордонній службі Польщі не хочуть коментувати цю інформацію. Втім, там підтвердили, що дійсно затримали росіянина-дезертира.