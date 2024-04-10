Нелегали намагалися перейти через річку Пшевлоку

Польські прикордонники та військові зупинили спробу понад 220 нелегальних мігрантів з саморобною зброєю прорвати польський кордон. Інцидент трапився поблизу Біловежі у середу, 10 квітня, приблизно о 10:00. У прес-службі прикордонної служби Польщі розповіли, що нелегали хотіли перетнути річку Пшевлоку.

«Іноземці були дуже агресивними – вони кидали гілки й каміння в бік прикордонників та польської армії, щоб прокласти собі шлях на захід Європи. Під час інциденту в іноземців вилучили небезпечне знаряддя, виготовлене з дерева та цвяхів. Мігранти відступили вглиб Білорусі», – розповіли прикордонники.

Предмет, який забрали прикордонники в одного з нелегалів (Фото польських прикордонників)

Зазначимо, що у березні 2024 року польські прикордонники повідомляли, що не дали рекордній кількості нелегалів за день потрапити до Польщі. Йдеться про 133 людей. Загалом з початку 2024 року з Білорусі до Польщі намагалися незаконно потрапити понад тисяча мігрантів.

Нагадаємо, що криза з мігрантами з Близького Сходу на польсько-білоруському кордоні почалася 2021 року, коли Білорусь отримала низку санкцій за фальсифікацію виборів. Польща звинувачувала у кризі самопроголошеного президента Лукашенка. Нелегали влаштовували численні штурми на кордоні з Польщею. У січні 2022 року поляки почали зводити стіну на кордоні з Білоруссю.