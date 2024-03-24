Міністр оборони Польщі зауважив, що йдеться про постійну присутність

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про плани посилити присутність власних військ на північно-східних кордонах. Йдеться про регіони, які розташовані на кордоні з Росією, Білоруссю, Литвою та Україною. Відповідно заяву Владислав Косіняк-Камиш зробив у неділю, 24 березня, під час з’їзду політичного польського альянсу «Третій шлях», пише польська інформаційна агенція PAP.

За словами міністра оборони Польщі кількість польських військових збільшать у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Ці регіони розташовані на кордоні з Україною, Білоруссю, Литвою та Росією.

Владислав Косіняк-Камиш розповів, що минулого тижня відбулось засідання комітету з національної безпеки. Однією із тем для обговорення стала ситуація на польсько-білоруському кордоні, оскільки останнім часом почастішали спроби нелегально перетину кордону з боку Білорусі.

Очільник оборонного відомства Польщі також повідомив, що збільшення військової присутності на кордоні запланована на 2025 рік. Він також зауважив, що це буде «постійна присутність» і на це вже забезпечено фінансування.

Крім того, Владислав Косіняк-Камиш зауважив, що збільшення військової присутності дозволить надавати допомогу людям на кордоні, якщо це буде необхідно. Міністр оборони підкреслив, що всі заходи спрямовані на стримування потенційних ворогів та атак.

Нагадаємо, 24 березня 2024 року російська ракета залетіла в польський повітряний простір. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство). Російська ракета пробула у повітряному просторі країни 39 секунд і летіла зі швидкістю 800 км/год на висоті 400 метрів. Вона залетіла на 1,5-2 км вглиб Польщі після чого полетіла на Львівщину.

Пізніше у міноборони Польщі пояснили, що польська авіація могла б збити російську крилату ракету, що порушила повітряний простір Польщі, але за умови, якби вона залетіла далі, углиб країни і становила загрозу для безпеки країни.