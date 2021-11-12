Польща не вважає мігрантів, які перебувають на польсько-білоруському кордоні, біженцями, адже вони змогли отримати візи на перебування у Білорусі. Про це заявив речник польського МЗС Лукаш Ясіна.

«Вони усі легально приїхали в Білорусь та отримали туристичні візи від білоруського закону. Це означає, що вони переходять у ЄС з безпечної країни. Це дуже важлива форма, якщо вони прийшли до нас з небезпечних подій, то вони могли б отримати цей законний документ. Але вони прибули в Білорусь легально», – зазначив речник МЗС Польщі в етері радіо «Ехо Москви», повідомляє «Суспільне».

За його словами, для того, щоб мігранти змогли отримати статус біженця їм необхідно подати офіційну заяву у представництві Польщі.

«Їм треба подати заяву, щоб отримати законну можливість проживання в Євросоюзі. Проте, коли вони пройшли цей кордон незаконно, то за нашим законодавством неможливо її (статус мігранта – ред.) отримати. Це можливо зробити лише на прикордонному переході», – заявив Ясіна.

Зазначимо, що ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з білоруської сторони підійшли близько тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, які хочуть перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом від початку кризи на кордоні. Польська влада повідомляє, що ще тисячі мігрантів перебувають на шляху до їхнього кордону.

Європейський Союз звинуватив авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка у сприянні нелегальній міграції у відповідь на санкції. Польща, Литва та Латвія стверджують, що останніми місяцями зросла кількість людей, які намагаються нелегально в'їхати у їхні країни зі сторони Білорусі. Багато людей прибули з Близького Сходу та Азії.

Натомість офіційний Мінськ неодноразово звинувачував Варшаву у жорстокому поводженні із мігрантами. Нині ці звинувачення лунають знову.

Польща своєю чергою звинуватила Білорусь у підштовхуванні мігрантів до кордону, назвавши це ворожою діяльністю.

Про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні детальніше читайте в матеріалі ZAXID.NET.