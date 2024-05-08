Пожежу гасили більше сотні рятувальників

Під час масованої атаки вранці 8 травня росіяни завдали ракетних ударів по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті. За допомогою 105 рятувальників та 36 одиниць техніки пожежу вдалося загасити. Обійшлося без постраждалих.

Про ракетні удари по Прикарпаттю повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. За її словами ціллю росіян знову став об’єкт енергетичної інфраструктури.

«Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Стан пошкоджень об’єкту уточнюється», – написала Світлана Онищук у Facebook.

У Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області додали, що пожежу на енергооб’єкті гасили більше сотні рятувальників.

«До місця було направлено пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику, якими оперативно ліквідовано пожежу. До ліквідації пожежі було залучено 105 рятувальників та 36 одиниць техніки. Постраждалих немає», – інформують у ДСНС.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі повідомили, що після обстрілу Прикарпаття відкрили кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вранці 8 травня росіяни атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Під час атаки Росія застосувала 55 ракет та 21 ударний БпЛА. Українські захисники знищили 59 повітряних цілей: 39 ракет та 20 ударних безпілотників.