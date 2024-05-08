Окупанти атакували енергетичні об'єкти України

Вранці середи, 8 травня, російські окупанти масовано атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Про це повідомили у Telegram-каналі міністерства енергетики.

За даними міненерго, росіяни атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наразі енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків, їх масштаб уточнюється.

«Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії – внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що внаслідок масованої російської атаки є травмовані.

«Російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, внаслідок влучання БпЛА в обʼєкт енергетичної інфраструктури виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За словами очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, внаслідок ракетної атаки в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, приватні будинки та гаражі. Крім того, травми отримала дитина.

«Травмовано дитину восьми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. Всі відповідні служби працюють на місці», – написав Андрій Райкович.

У Броварах Київської області внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, двох постраждалих людей госпіталізували із травами.

«Пошкодження отримали дві особи: жінка 1962 року народження та чоловік 1990 року народження. В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні», – повідомив міський голова Ігор Сапожко.

На Львівщині окупанти крилатими ракетами поцілили в обʼєкт генерації електроенергії у Червоноградському районі, повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

«Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає», – повідомив Максим Козицький.

В Івано-Франківській області окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури, повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, але постраждалих немає.

«Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Стан пошкоджень об’єкта уточнюється», – повідомила Світлана Онищук.

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки пошкоджена пожежно-рятувальна частина: службові приміщення і фасад будівлі. Крім того, росіяни атакували об’єкти критичної та цивільної інфраструктури. Загиблих та травмованих немає, повідомили у МВС.

«Під удар також потрапили об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, гаражний кооператив, один з парків міста та міський транспорт. Наразі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли унаслідок атаки», – йдеться у повідомленні.

Також через влучання російської ракети пошкоджень зазнав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

У ДТЕК повідомили, що російські військові атакували три теплоелектростанції. Внаслідок обстрілів є серйозні пошкодження обладнання.

«Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки», – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по Україні понад 50 ракет та більше 20 ударних безпілотників типу Shahed.

«Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет і більш як 20 «шахедів» по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору», – написав Володимир Зеленський.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що російські окупанти для масованої атаки України застосували 76 засобів повітряного нападу: 55 ракет та 21 ударний БпЛА. Українські захисники знищили 59 повітряних цілей. Зокрема, 39 ракет та 20 ударних безпілотників.

«До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України», – повідомив Микола Олещук.