Уночі 8 травня росіяни атакували Львівську область крилатими ракетами. Є влучання в обʼєкти в Червоноградському та Стрийському районах. Унаслідок атаки постраждалих немає.

Повітряна тривога у Львівській області почалась о 3:53 8 травня, коли випущені з авіації кількох аеропортів РФ ракети перетнули український кордон. Близько 5:00 ранку ракети досягли Львівської області. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, крилаті ракети влучили в об’єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють рятувальники. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає.

Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

«Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину “Кинджалами”. Критична та житлова інфраструктура не постраждали. Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих», – повідомив Максим Козицький.

Він додав, що за попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили.

Додамо, що востаннє ворог атакував Львівську область уночі 27 квітня. Тоді були влучання в критичну інфраструктуру у Червоноградському та Стрийському районах.

Нагадаємо, 8 травня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України, випустивши 55 ракет та 21 ударний безпілотник. За даними міненерго, росіяни атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях, є травмовані.