Влада столиці Німеччини побоюється провокацій

Влада Берліну заборонила російські прапори, військову форму, символіку з літерами V або Z та інші знаки, які можуть прославляти війну Росії проти України, під час масових заходів, що заплановані на 8 і 9 травня. Про це пише Zeit.

Як повідомляється, в середу та четвер, 8 та 9 травня, у Берліні заплановані заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі. Зокрема, заплановані церемонії покладання вінків до радянських меморіалів у Трептауер парку і Тіргартені та мітинги біля Бранденбурзьких воріт і в урядовому кварталі. Передбачається, що ці заходи зберуть місцевих лівих та комуністичні групи і, найімовірніше, росіян. Також у ці дні місто відвідають пропутінські байкери «Нічні вовки».

Прихильники України на ці дні анонсували демонстрацію в урядовому кварталі під назвою «Мир для Європи! Російські солдати геть з України».

Поліція посилить заходи безпеки, аби уникнути сутичок та провокацій. Також у цих місцях заборонено вмикати російські марші та військові пісні. Виключення зроблено для ветеранів Другої світової війни, дипломатів та державних службовців.

Посольство Росії у ФРН закликало владу Берліна скасувати цю заборону, назвавши її «дискримінацією, що суперечить духу історичного примирення між народами Росії та Німеччини в післявоєнний період», пише Deutsche Welle.

Зауважимо, що минулоріч російські прапори теж були під забороною. Так у 2022 і 2023 роках в Берліні діяли такі самі обмеження на демонстрацію російської символіки. У 2022 році під заборону також потрапили прапори України. Обмеження на українську символіку планували запровадити і минулоріч, але Адміністративний суд Берліна скасував запроваджену поліцією заборону.