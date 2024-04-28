«Безсмертний полк» – пропагандистська акція, яку окупанти проводять у Росії напередодні або 9 травня

Російська влада скасувала традиційну пропагандистську акцію «Безсмертний полк» до 9 травня через те, що, імовірно, побоюється, що масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні. Про це йдеться в новому огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у неділю, 28 квітня.

Як йдеться в оприлюдненому аналізі, Кремль скасував марші «Безсмертного полку», а натомість запропонував росіянам розвішувати портрети загиблих родичів на автомобілях та у громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

Крім того, у п’яти областях Росії, а саме в Брянській, Псковській, Білгородській, Рязанській та Курській – скасували паради до 9 травня. Це пов’язане з страхом перед імовірними атаками українських безпілотників.

«Це вже другий рік, коли скасовують марш «Безсмертний полк» і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На рішення російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час пропагандистського маршу «Безсмертний полк» родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.