Біля ратуші, де засідає влада Берліна, майорять українські прапори

Влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України. Посол України Андрій Мельник назвав таке рішення «скандальним» та закликав скасувати цю заборону.

Влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня. Також у ці дні заборонене використання проросійської символіки. Під заборону потрапили не тільки прапори Росії, СРСР або так званих «ЛНР» і «ДНР», але і прапори України. Також забороняється «грати та співати російські/українські марші або військові пісні». Серед інших заборон – демонстрація літер «V» або «Z», які використовуються росіянами у війні проти України, георгіївських стрічок та іншої символіки та знаків на підтримку війни Росії проти України. Відповідний документ поліції німецької столиці оприлюднила «Європейська правда».

Зазначається, що українські активісти планували провести мирну акцію в Берліні та згадати жертв Другої світової війни, в якій загинули мільйони українців.

Ганна Прайне-Косач, віце-президентка українсько-німецької асоціації «Ukraine Future», розповіла виданню, що два тижні тому українська громада у Берліні домовилася з місцевою владою про проведення акції та отримала дозвіл. Планувалося, що зберуться близько 20 тисяч українців.

Проте ввечері 6 травня поліція Берліна надіслала організаторам документ, в якому вказано про заборону використання будь-якої символіки України під час відвідування пам'яток Другої світової війни. Також на об'єктах заборонено перебування будь-яких представників українських організацій. Документ датований 4 травня. Ганна Прайне-Косач зазначила, що наразі організатори шукають юридичні шляхи скасувати заборону на використання української символіки.

На рішення відреагував Посол України Андрій Мельник та закликав скасувати обмеження.

«Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила носити прапори, пов’язані з Україною, 8 та 9 травня. Це ляпас Україні і ляпас українському народ», – заявив Мельник виданню RND.

Зазначимо, що на 8-9 травня до міської влади Берліна було подано заявки на проведення близько 50 демонстрацій та заходів. Ймовірно, побоюючись виникнення конфліктних ситуацій, влада визначила низку обмежень у 15 районах.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Київ 9 травня.