Росія веде війну проти української держави руками конкретних людей з різних регіонів країни-агресора, тож усі росіяни зараз – вороги України. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю газеті Frankfurter Algemeine Zeitung (FAZ), переклад якого опублікувала його дружина Світлана Мельник.

Журналіста цікавило, чому посол Мельник відмовився прийти на концерт російських музикантів, який у Німеччині організували як «знак миру». Журналіст дивувався – адже, на його думку, російські музиканти, запрошені на цей концерт, "добрі люди".

«Наразі не час розрізняти поганих росіян від добрих росіян. Тому що Росія воює з Україною. Не Путін вбивав людей у Бучі. Це були конкретні люди з різних регіонів Росії», – відповів Мельник.

Посол також розповів, що українські правоохоронці мають тисячі записів телефонних дзвінків у РФ від російських військових, які скоюють злочини в Україні.

«Скажу дуже чітко: Росія для нас — ворожа держава. А всі росіяни, на даний момент, для України вороги», – сказав Мельник.

Він нагадав, що після Другої світової війни Франції та Німеччині знадобилися десятиліття, щоб відновити стосунки.

«І цю війну ведуть люди, росіяни – когось посилають на цю війну, хтось вибирає бути там за власним бажанням. З переконанням, що вони хочуть знищити Україну. І тому я розумію, що мабуть, навіть після війни, Росія залишиться ворожою державою", – припускає посол.

Нагадаємо, у березні канцлер Німеччини Олаф Шольц заступився за росіян і закликав не нападати на них, оскільки вони не винні у тому, що їхня країна вторглася на чужу територію. На його думку, за війну в Україні відповідає лише президент Росії Владімір Путін.