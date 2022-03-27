Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр запросив посла України в цій державі Андрія Мельника відвідати концерт під назвою «За свободу та мир». Український посол від запрошення відмовився, оскільки на концерті виступатимуть лише російські та білоруські артисти, а у назві концерту жодним чином не згадано про Україну.

Як повідомила дружина Андрія Мельника Світлана, концерт має відбутися в неділю 27 березня об 11:00 в резиденції президента Німеччини у палаці Бельвю. За її словами, всі твори, зазначені у програмі, написали російські композитори. Єдиним українським композитором, згаданим у програмі концерту, є Валентин Сильвестров.

«Але найогидніше – серед солістів – жодного українця. ЖОДНОГО.

Лише росіяни. Піаніст Кіссін і баритон Погоссов», – написала дружина українського посла.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Її війська вбивають, ґвалтують і грабують мирних людей, бомблять з ракет і авіабомб різні українські міста і влаштували блокаду Маріуполя.