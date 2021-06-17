Посол України в Німеччині заявив, що прирівняння СРСР до Росії – це «викривлення історії»

Посол України у Німеччині Андрій Мельник бойкотуватиме пам’ятну виставку, присвячену Другій світовій війні, яку відкриє президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Причиною бойкоту став той факт, що в назві музею, де відбуватиметься пам’ятний захід, згадано лише Росію, а не Радянський Союз загалом, до складу якого входила й Україна. У свою чергу канцелярія президента Німеччини вважає, що український посол Андрій Мельник робить погану послугу своїй країні та українсько-німецьким відносинам загалом.

Штайнмаєр 18 червня відкриє в німецько-російському музеї «Берлін-Карлсгорст» виставку «Виміри злочину. Радянські військовополонені у Другій світовій війні», а також виступить з промовою. Мельник заявив, що бойкотує пам'ятний захід, оскільки він відбувається у музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію.

«Це образливо з точки зору українців, дуже плачевно і водночас дивно», – написав посол у листі до директора музею, повідомила у четвер, 17 червня, «Німецька хвиля».

Посол розкритикував той факт, що постійна виставка в музеї присвячена війні між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом, однак музей досі згадує у своїй назві лише Росію, а не всі інші радянські республіки, такі як Україна та Білорусь, які зазнали мільйонів жертв у Другій світовій війні.

«Таким чином, СРСР де-факто прирівнюється до Росії, що є викривленням історії, яке слід жорстко відкинути», – написав Мельник.

У середу, 16 червня, канцелярія президента Німеччини повідомила, що рішення українського посла не брати участь у заході разом зі Штайнмаєром викликає жаль та суперечить переконанню президента, «що пам'ять про цю війну повинна мати об’єднувальний ефект, понад усіма розбіжностями і конфліктами».

Також у повідомленні канцелярії Штайнмаєр наголошується, що загальний удар посла проти німецької політики пам'яті є неприйнятним.

«Цим загальним звинуваченням він робить погану послугу виправданим інтересам своєї країни, а також німецько-українським відносинам», – зазначили в адміністрації німецького президента.