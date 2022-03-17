Канцлер Німеччини вважає, що росіяни не винні у політиці своєї країни, в той час, як соціологія показує переважаючу підтримку росіян політики Путіна щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заступився за росіян і закликав не ображати їх та не нападати через політику їхньої країни. За його словами, відповідальний за війну в Україні є лише президент Росії Владімір Путін. На його заяву різко відреагували.

Свої думки канцлер виклав на офіційному аккаунті у Twitter.

«Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з Росії, обзивають, ображають чи фізично нападають. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це», – написав Шольц.

Es ist absolut unakzeptabel, wenn bei uns Menschen, die aus Russland stammen, beschimpft, beleidigt oder körperlich angegriffen werden. Denn das ist Putins Krieg. Er allein hat ihn zu verantworten. (3/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 17, 2022

Ця заява викликала шквал критики. На неї відреагували і українські політики. Зокрема, голова українського парламенту Руслан Стефанчук відповів канцлеру Німеччини у Facebook.

«Ви справді вважаєте, що один путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого, вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого, вони просто виконують його наказ? Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ"», – написав голова Верховної Ради України.

Нагадаємо, 17 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед членами німецького Бундестагу і дорікнув Німеччині за запізнілу реакцію на російську агресію в Україні. Він також зауважив, що Німеччина гальмує вступ України до європейських інституцій та будує нову стіну в Європі.