Володимир Зеленський закликав німців допомогти зупинити війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський 17 березня виступив у німецькому Бундестазі і дорікнув Німеччині за запізнілу реакцію на російську агресію в Україні. Він також зауважив, що Німеччина гальмує вступ України до європейських інституцій та будує нову стіну в Європі.

У своєму відеозверненні до німецького Бундестагу Володимир Зеленський подякував Німеччині за допомогу, але зазначив, що при цьому «багато кроків з підтримки були запізнілими та недостатніми». Він нагадав про тісні зв’язки німецького та російського бізнесу, про те, що Україна неодноразово застерігала, що будівництво газогону «Північний потік 2» є підготовкою до війни, а також про те, що німецькі політики постійно говорили, що членство України в НАТО не на часі. Наразі, за його словами, ситуація повторюється з питанням членства в ЄС.

«Ви ніби знов за стіною. Так, не Берлінською, але посеред Європи. між свободою і неволею. І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на Україну, з кожним рішенням, яке не приймається заради миру, не приймається, хоча може допомогти... Для багатьох це політика, але це каміння для нового муру. Саме небажання зрозуміти, вчасно відреагувати, допомогти Україні потужно будують у Європі нові розподільчі мури. Україна не хоче дивитися на Європу через цей мур», – сказав він.

Він зауважив, що Німеччина також гальмувала санкції проти Росії, думаючи про економіку. Водночас він подякував німецьким громадянам, які допомагають українським біженцям, журналістам, які розповідають про війну, німецьким компаніям, які відмовились працювати на російському ринку, та політикам, які підтримують санкції проти РФ.

Під час свого виступу він вкотре наголосив, що росіяни бомбардують не лише військові, а й цивільні об’єкти. Він згадав про трагедію з бомбардуванням драмтеатру в Маріуполі та обстріл Бабиного Яру.

«Чому держави за океаном виявились для нас ближчими, ніж ви? Тому, що це стіна, стіна, яку хтось не помічає, але в яку б’ємося ми, поки воюємо за те, щоб зберегти свій народ... Нам складно вистояти без допомоги світу, складно захищати Україну, Європу, без того, що ви здатні зробити, щоб не озиратись ще й після цієї війни, після зруйнованого Харкова, вдруге через 80 років після розбомбленого Чернігова, Сум, Донбасу. Вдруге, через 80 років, після закатованих і убитих тисяч людей. Вдруге, через 80 років, бо що тоді історична відповідальність, яка ще досі не спокутана перед українським народом за те, що було 80 років тому», – сказав президент.

Володимир Зеленський завершив свій виступ, зацитувавши президента США Рональда Рейгана, який свого часу звертався до президента СРСР Михайла Горбачова: Пане президенте, зруйнуйте цей мур.

«І я прошу вас, шановний пане канцлере Шольц: зруйнуйте цей мур, дайте Німеччині лідерства, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть тільки пишатися. Підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця, зупинить війну, допоможіть нам її зупинити», – сказав він.