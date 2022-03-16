Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Конгресу США 16 березня закликав створити нову світову організацію – «Об'єднані для миру-24» (United for peace-24).

«Попередні війни підштовхнули нас до створення інституцій, що мали захищати нас від війни. Але вони, на жаль, не працюють, ми це бачимо і ви це бачите. Тож нам потрібні нові інституції, нові партнери. Ми пропонуємо створити асоціацію «Об'єднані за мир-24». Союз, що буде здатен зупинити конфлікт негайно і поставити усю необхідну для цього допомогу за 24 години – якщо потрібно, то навіть зброю, якщо потрібно, то санкції, політичну підтримку, гроші – все, що потрібне для збереження миру, і швидко», – сказав Володимир Зеленськиий.

Також нова асоціація має допомагати тим, хто страждає від природних катаклізмів, хто став жертвами гуманітарної кризи або епідемії.

«Пам'ятаєте, як було з коронавірусом і постачанням вакцин для порятунку життів? На це пішло багато часу. Ми маємо робити це значно швидше, щоб переконатись, що не буде втрат людських життів, нових жертв», – закликав український президент.

Створення такого партнерства сьогодні, вважає Володимир Зеленський, допоможе зберегти тисячі життів в Україні та в багатьох інших країнах світу, що потребують миру і страждають від гуманітарної кризи.

«Ми маємо це зупинити і попередити. Мир у вашій країні сьогодні не залежить тільки від вас. Він залежить від тих, хто поряд з вами, хто сильний. Сильний – не означає великий. Сильний – це сміливий і готовий битись за життя, за своїх громадян і громадян світу, за права людини, за свободу. Сьогодні українці захищають не тільки Україну, ми б'ємося за європейські цінності, за світ, і кладемо наші життя в і'мя майбутнього. Американці сьогодні допомагають не лише Україні, а й Європі і світу», – додав він.

Закрийте небо над Україною!

Також у своєму зверненні до обох палат американського Конгресу Володимир Зеленський знову наголосив на необхідності закрити небо над Україною, нагадавши про бомбардування у Перл-Гарборі під час Другої світової війни та про атаку 11 вересня 2001 року.

«Невинні люди були атаковані з неба, як ніхто не очікував. І ви не могли це зупинити. Наша країна переживає таке щодня, просто зараз, цієї миті, щоночі протягом трьох тижнів уже. Різні українські міста – Одеса, Харків, Чернігів, Суми, Житомир і Львів, Маріуполь і Дніпро. Росія перетворила українське небо у джерело смерті для тисяч людей. Російська армія вже застосувала проти України майже тисячу ракет. Вони використовують незчисленну кількість бомб, щоб вбивати нас. Це терор, якого Європа не бачила упродовж 80 років. І ми просимо про реакцію, про відповідь світу на цей терор. Чи це забагато?», – ідеться у виступі президента Зеленського.

Додаткові санкції проти Росії

Він також подякував США та особисто президенту Джозефу Байдену за підтримку України, за зброю та амуніцію, за тренування, за фінансову підтримку, за санкції, що допомагають тиснути на економіку агресора.

«Та у цей найтемніший час для нашої країни, для всієї Європи, я прошу вас зробити більше – нові санкції потрібні постійно, щотижня, допоки російська воєнна машина не зупиниться. Санкції потрібні проти кожного, на кому базується цей режим – проти членів Держдуми Росії, ради федерацій. Усі американські компанії мають піти з російського ринку негайно, тому що тече наша кров. Я прошу вас переконатися, що Росія не отримує жодного пенні від компаній, що є на ваших територіях», – сказав Володимир Зеленський членам Конгресу США.

Також він закликав закрити американські порти для російських товарів.

«Мир значно важливіший за дохід, і ми маємо захистити цей принцип в усьому світі», – наголосив український президент.

«Я звертаюсь до президента Байдена. Ви – лідер великої нації. Я бажаю вам стати лідером світу. Бути світовим лідером – означає бути лідером миру», – підсумував Володимир Зеленський.

Системи ППО

Окрім того, президент закликав надати Україні системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами як альтернативу закриттю неба. Після цього стало відомо, що США та НАТО направляють в Україну зенітно-ракетні комплекси для допомоги у російсько-українській війні. До цих систем входять автоматизований зенітно-ракетний комплекс «Оса» (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) та переносні зенітно-ракетні комплекси «Стріла-3» (SA-14). Ці системи отримали від країн-партнерів НАТО і їх уже направили Україні.