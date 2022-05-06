Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський, Київ, 14 лютого 2022 року

Президент України Володимир Зеленський запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відвідати Київ 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на знак солідарності з Україною. Про це президент сказав під час виступу перед Королівським інститутом міжнародних відносин, повідомляє Reuters.

Після минулих непорозумінь між очільниками України та Німеччини через візит до Києва Зеленський заявив, що хотів би бачити канцлера ФРН в Україні 9 травня.

«Що стосується пана Шольца, я вважаю, що йому потрібно приїхати в Україну. Я його неодноразово запрошував. Він міг би зробити цей потужний політичний крок, приїхавши сюди 9 травня. Я не буду пояснювати — думаю, ви повинні розуміти, чому. Іноді в історії ми маємо робити певні кроки заради нашої єдності, навіть якщо є якийсь холод у стосунках», — сказав Зеленський.

Він додав, що передав своє запрошення Шольцу в розмові з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Президент також сказав, що на 72-й день повномасштабної війни з боку Росії не відчувається жодної готовності її припиняти.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Німецькі ЗМІ стверджували, що український президент запросив Штайнмаєра і Шольца до Києва, але офіційно про це не повідомлялось.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що інформація про небажання Києва прийняти Штайнмаєра «заважає» візиту його самого в Україну.