Кілька днів тому президент Німеччини вперше визнав, що помилявся у своїй політиці щодо Росії

Президент РФ Владімір Путін і глава МЗС Сергєй Лавров мають відповісти за воєнні злочини в Україні. Про це президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав в інтерв’ю Spiegel.

«Кожен, хто винен у цих злочинах, повинен буде відповісти за них. Сюди входять і солдати. Сюди входять військові командири. І, звісно, ті, хто несе політичну відповідальність», – сказав Штайнмаєр відповідаючи на питання про необхідність трибуналу над Путіним і Лавровим.

Він також зазначив, що Путін 2001 року, з яким йому доводилося спілкуватися, не має нічого спільного з Путіним 2022 року – «жорстокого розпалювача війни, котрий заховався у бункері».

«Я був свідком змін у російській політиці, але, чесно кажучи, я все ще сподівався, що Путін залишиться раціональним. Я не припускав, що російський президент ризикне повним політичним, економічним, моральним розоренням своєї країни в імперському шаленстві. Напад на Україну мене шокує», – заявив Штайнмаєр.

До слова, кілька днів тому президент Німеччини вперше визнав, що помилявся у своїй політиці щодо Росії.