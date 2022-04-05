Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив про свої помилки в політиці щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, німецька влада чіплялася за «мости, в які Росія більше не вірила», і про які попереджали партнери.

«Ми зазнали невдачі в створенні спільного європейського дому, до якого могла бути включена Росія. Ми зазнали невдачі з підходом включення Росії до загальної архітектури безпеки», – зазначив Штайнмайєр.

Президент Німеччини також заявив, що відповідальність за розв'язану війну РФ проти України лежить на Владімірі Путіні.

«Ми не маємо покладати це на себе. Але це не означає, що нам не потрібно переглядати деякі речі, в яких ми припустилися помилок. Я був не правий, як і інші», – резюмував Штайнмаєр.

Франк-Вальтер Штайнмаєр – чинний президент Німеччини, колишній міністр закордонних справ і соратник екс-канцлера ФРН Герхарда Шредера. Автор сумнозвісної формули, що за його логікою «повинна була принести мир в Україну і на Донбас».

Ідея тодішнього міністра закордонних справ Німеччини полягала у тому, щоби змінити послідовність виконання пунктів Мінських угод. Спочатку – місцеві вибори і набуття чинності закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Вже потім Штайнмаєр пропонував провести виведення військ і встановлення контролю України над східним кордоном.