Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій отримав запрошення приїхати в Україну.

Як повідомив у четвер, 5 травня, Der Spiegel, у 45-хвилинній розмові Штайнмаєр запевнив Зеленського у повній підтримці Німеччиною України. За словами речниці німецького президента, усі непорозуміння з минулого владнали і Зеленський запросив в Україну федерального президента і канцлера.

Як повідомив кореспондент Bild Пауль Ронцгаймер із посиланням на прес-службу президента України, «сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитися на майбутній співпраці».

BREAKING: Phone call between Steinmeier and @ZelenskyyUa - his spokesperson of Ukrainian President told @BILD „The sides agreed to leave the past behind to focus on the future cooperation.“ — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 5, 2022

Втім, поки невідомо, чи Штайнмаєр готовий поїхати до Києва і коли можлива ця поїздка.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що розмова справді відбулася. «Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України – марна», – процитувала слова Єрмака «Українська правда».

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруженість через відмову у візиті Штайнмаєру. Українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера Олафа Шольца. Однак той визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації.