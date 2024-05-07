Чоловік ножем вбив сусіда, до якого прийшов у гості

У понеділок, 6 травня, у селі Басівка поблизу Львова під час застілля 50-річний чоловік вбив свого сусіда, до якого прийшов в гості. Нападник завдав жертві понад 10 ударів ножем. Вбивцю з місця злочину втік, однак його вже затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, 50-річний мешканець села зайшов у гості до свого сусіда-однолітка. Вони розпивали алкоголь та близько 16:00 посварилися. У результаті гість завдав господарю понад 10 ударів ножем, спричинивши смертельні травми. Після цього він накрив тіло та втік з місця події. Невдовзі додому повернулась матір загиблого, яка й викликала на місце події швидку допомогу. Медики повідомили про трагічний інцидент в поліцію.

Cусіди святкували разом, а потім посварилися

Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного у вбивстві. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Поліцейські не розголошують, у якому селі сталося згадане вбивство. За даними ZAXID.NET, подія трапилася в селі Басівка Сокільницької громади поблизу Львова.