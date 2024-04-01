Подвійне вбивство сталося в селі Бірки біля Львова

У селі Бірки Яворівського району на Львівщині 53-річний чоловік у своєму будинку вбив співмешканку та її коханця, після чого зателефонував у поліцію. Винуватцю подвійного вбивства загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомили в поліції Львівщини, інцидент стався у п’ятницю, 29 березня, ввечері близько 21:00 у одному з сіл на Яворівщині. 53-річний власник будинку на ґрунті ревнощів побив до смерті свою 40-річну співмешканку та 68-річного односельця, завдавши їм численні удари руками та ногами. Наступного дня вранці він зателефонував на лінію 102 в поліцію та повідомив, що знайшов у своєму будинку два тіла.

Вбивцю затримала поліція

За даними правоохоронців, вбивцею виявився власник будинку, той самий чоловік, який телефонував в поліцію. Його затримали.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві (п.1 ч.2 ст.115 ККУ). За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі. За даними ZAXID.NET, подвійне вбиство сталося у селі Бірки поблизу Львова.