Житель Чернівців отримав 12 років ув’язнення за вбивство свого знайомого через ревнощі. Зловмисник спочатку побив чоловіка до втрати свідомості, а потім почав добивати і завдавати удари різними предметами по тілу. Від отриманих травм постраждалий помер на місці. В суді обвинувачений свою вину не визнав, одна прокурор довів її завдяки доказам та показанням свідків.

️Жорстоке вбивство трапилося в Чернівцях в березні 2017 року. Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що 54-річний обвинувачений разом зі своїм знайомим приїхали на дачу. Там чоловіки вживали алкоголь та спочатку посварилися. Під час сварки, причиною якої стали ревнощі до їх спільної знайомої, чоловік почав душити супротивника.

️«Словесний конфлікт переріс у бійку, під час якої з особливою жорстокістю 54-річний чернівчанин завдавав знайомому численні удари по різних частинах тіла, у тому числі із застосуванням сторонніх предметів», – повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 4 березня.

Після вчинення злочину чоловік втік. Правоохоронці оперативного розшукали його. Тіло загиблого чоловіка відправили на судово-медичну експертизу, яка встановила, що смерть потерпілого настала від масивної кровотечі, яку спричинили численні травми голови, живота та грудини.

В️ суді свою вину обвинувачений не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння вказаного злочину. За публічного обвинувачення жителя Чернівців визнали винним в умисному вбивстві з особливою жорстокістю, вчиненому особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство і засудили до 12 років позбавлення волі.