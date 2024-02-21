Трагедія трапилася в листопаді 2023 р. в селі Бісків

Вижницький районний суд засудив 43-річного буковинця до 8,5 років ув’язнення за жорстоке вбивство рідного брата. Винуватець допомагав старшому родичу по господарстві, а після сварки напав на нього і наніс йому 36 ударів руками та ногами в різні частини тіла. Від травм в чоловіка стався внутрішній крововилив і він помер.

Вбивство сталося 6 листопада 2023 року в селі Бісків Вижницького району. Обвинувачений Андрій Сорич в суді розповів, що того дня він прийшов близько 12:00 до брата додому. Разом з його 53-річним родичем в хаті перебували ще знайомі люди, вона всі вживали спиртні напої. Через годину гості пішли, а вони залишилися з братом та ще з однією знайомою. Буковинець зазначив, що конфлікт, який призвів до вбивства, між ними розпочався з миски супу.

«Приблизно о 15:00 на прохання брата я приніс йому у кімнату миску з борщем. Брат обурився, що борщ холодний та вилив його на нього і штовхнув його ногою. У відповідь він почав бити брата кулаками у грудну клітку», – повідомив в суді Андрій Сорич.

Під час бійки була присутня співмешканка старшого чоловіка, але після початку бійки жінка вийшла з кімнати. За словами обвинуваченого, бійка тривала 10-15 хв. Після бійки 53-річний потерпілий вийшов з хати в ліс і там пробув близько 2 години. Андрій Сорич прийшов до родича і запитався, чи не варто викликати швидку допомогу, однак той відповів, що ні. Тоді обвинувачений повернувся до хати. Через деякий час похолодало, тому він взяв куртку і пішов до брата, який, на його думку, спав на землі, але той не рухався, пульсу не було. Обвинувачений викликав поліцію і залишився чекати правоохоронців біля брата.

Поліцейські під час розслідування встановили, що 43-річний буковинець під час бійки наніс 36 ударів руками та ногами в грудну клітину та інші частини тіла. «Травми спричинили чисельні переломи ребер та ушкодження внутрішніх органів, від яких розвинувся травматичний шок. За висновками експертів чоловік помер біля 17:00-18:00 того ж дня», – йдеться у вироку Вижницького районного суду від 16 лютого.

В суді Андрій Сорич зазначив, що не мав наміру вбивати брата, а просто хотів його провчити. Головуючий суддя Іван Пилип’юк визнав винним буковинця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а саме вбивство та призначив йому покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі. На вирок може бути подана апеляційна скарга.