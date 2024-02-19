На Тернопільщині чоловік жорстоко побив односельця і кинув його помирати на дорозі. Про загибель жителя села Гадинківці в поліцію повідомили увечері 15 лютого, а 19 лютого правоохоронцям вдалося з’ясувати, що до смерті 62-річного чоловіка причетний його односелець. Жителя Тернопільщини затримали, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Близько 20:40 15 лютого в поліцію зателефонував водій і розповів, що в селі Гадинківці на узбіччі дороги виявив тіло невідомого чоловіка. Постать людини він помітив, коли проїжджав повз. Також свідок додав, що невідомий вже не подає ознак життя, а його обличчя було все в крові.

«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки з’ясували, що загиблий – житель села Гадинківці 1962 року народження. Судово-медичний експерт, який оглядав чоловіка повідомив, що на обличчі численні синці та крововиливи, а також присутній різкий запах алкоголю», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 19 лютого.

Правоохоронці відправили тіло жителя Чортківського району на судово-медичну експертизу. Результати підтвердили, що смерть настала в результаті численних внутрішніх гематом. Під час опитування місцевих жителів та збору доказів поліцейські встановили, що до смерті чоловіка причетний 34-річний односелець. Чоловіки спочатку разом розпивали спиртне, а потім разом поверталися пішки дорогою додому. Під час шляху 34-річний тернопільчанин раз від разу бив старшого чоловіка. Коли той впав на землю, кривдник ще кілька разів завдав ударів ногами і залишив на дорозі.

На узбіччі від отриманих травм 62-річний чоловік помер. Оперативники Чортківського районного відділу поліції встановили місцеперебування підозрюваного і затримали його. У скоєному він зізнався. Чоловіку вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Суд обрав жителю села Гадинківці запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.