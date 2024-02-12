Один із підозрюваних сам повідомив у поліцію про труп у його будинку

На Хмельниччині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому вбивстві односельця. Під час побутової сварки вони зарубали 38-річного чоловіка сокирою.

Як повідомили в поліції, вбивство трапилось 9 лютого в селі Калинівка Староостропільської громади. 38-річний чоловік розпивав алкоголь разом із двома односельцями віком 61 та 59 років у будинку одного із них. Під час застілля між чоловіками стався конфлікт, під час якого чоловіки за допомогою ременя зв’язали його та почали завдавати ударів ножем і сокирою. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер.

Один із нападників, у будинку якого сталося вбивство, зателефонував до поліції і повідомив про труп. Його затримали на місці. Співучасника поліцейські затримали у нього вдома, де той відсипався після пиятики.

Обом фігурантам слідчі повідомили про підозри за п. п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з особливою жорстокістю) ККУ. На період розслідування суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловікам загрожує довічне ув’язнення.