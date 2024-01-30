Чоловіка затримали на наступний день після вбивства

Поліцейські у Дрогобичі затримали 58-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 65-річної співмешканки. За інформацією правоохоронців, затриманий під час святкування дня народження жінки завдав їй кілька ударів ножем. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що тіло жертви з ознаками насильницької смерті знайшли вранці 30 січня.

«Напередодні ввечері, 29 січня, під час святкування дня народження 65-річної місцевої мешканки, між нею та її 58-річним співмешканцем виник раптовий конфлікт, під час якого він завдав жінці три удари ножем у груди. Від отриманих травм жертва померла на місці події», – повідомляють у прес-службі поліції.

Правоохоронці затримали дрогобичанина та відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до 15 років. Наразі триває досудове розслідування.