Ігор Гарба був у нетверезому стані та після приїзду правоохоронців погрожував «запхати їм залізо в груди»

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винним в умисному вбивстві Ігоря Гарбу, який зарізав свого сусіда. Нападнику призначили 13 років тюремного ув’язнення та зобов’язали виплатити родичам загиблого 3 млн грн компенсації.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, вбивство трапилось ввечері 9 січня 2023 року у селі Станиля біля Трускавця. Ігор Гарба тривалий час конфліктував зі своїм сусідом і того вечора вирішив розбити вікно у його будинку. 51-річний сусід пішов до Ігоря Гарби, щоб розібратись у ситуації, однак Гарба вдарив його ножем і від отриманих травм чоловік помер. Нападник був у нетверезому стані та після приїзду правоохоронців погрожував «запхати їм залізо в груди», а також погрожував «смотрящим з Дрогобича» та «смотрящим з Трускавця».

У суді обвинувачений Ігор Гарба свою провину не визнав та розповів, що у них були неприязні стосунки з сусідом. Гарба заявив, що того дня був в гостях і вживав спиртне, повернувшись додому, вийшов на подвір’я та згадав стару образу на сусіда, взяв з землі цеглу та кинув у вікно його будинку. Потім злякався і пішов додому. Стверджує, що чув звуки постілів зі сторони будинку сусіда. 51-річний чоловік прийшов до будинку Ігоря Гарби, стукав у двері та хотів поговорити з ним на вулиці. Через певний час Ігор Гарба вийшов на вулицю, стверджує, що чув постріли і більше нічого не пам’ятає.

Ігор Гарба пам’ятає лише, що заходив додому та плакав, але причини плачу не пам’ятає і каже, що це через страх. Чоловік не пам’ятає, чи брав з дому ніж, чи будь-який інший гострий предмет. Гарба не міг назвати причину, чому його дружина сховала усі ножі в хаті у одній шухляді. Чоловік стверджує, що приїзд поліції пам’ятає уривками, а погрози у їхню сторону теж пояснює страхом.

Наступного дня після вбивства діти загиблого виявили у його телефоні повідомлення з погрозами та багато пропущених дзвінків від Ігоря Гарби. Син загиблого розповів суду, що до літа 2020 року відносини батька з Ігорем Гарбою були хороші, його батько навіть допоміг Гарбі влаштуватися на роботу в Трускавецький водоканал, де працював заступником керівника. Але через конфлікти стосунки між ними погіршились, син загиблого розповідає, що Ігор Гарба часто погрожував його батькові.

Донька загиблого також підтвердила, що після того, як Ігор Гарба розбив вікно у їхньому будинку, батько вийшов з дому та взяв з собою травматичний пістолет, на який мав дозвіл. Вона вийшла за батьком на вулицю та бачила, що він зробив один постріл при падінні на землю, уже після ножового поранення. За даними правоохоронців, у обоймі пістолета було виявлено сім з восьми патронів.

Справу розглянула колегія суддів у складі Руслани Курус, Марії Грицай та Юрія Кучаковського. Судді дослідили усі матеріали справи та визнали Ігоря Гарбу винним в умисному вбивстві, призначивши йому 13 років ув’язнення та зобов’язавши виплатити родичам загиблого 3 млн грн компенсації. На вирок ще може бути подана апеляція.