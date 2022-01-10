Затриманий за підозрою у вбивстві 30-річний мешканець Дрогобицького району

Поліція за гарячими слідами затримала 30-річного мешканця Дрогобицького району, якого підозрюють у вбивстві 50-річного односельчанина. Інцидент трапився пізно ввечері неділі, 9 січня, а вже наступного дня поліція повідомила про затримання підозрюваного.

Вбивство сталося в одному із сіл Дрогобицького району, де саме у поліції не розголошують, але за даними ZAXID.NET, вбивство сталося у селі Станиля.

У неділю, близько 22:00 між двома односельчанами виникла сварка. Під час конфлікту молодший чоловік, якому 30 років, завдав кілька ударів ножем старшому. 50-річного потерпілого намагалися врятувати медики, однак від крововтрати він помер у лікарні.

Одразу після вбивства, поліція встановила і затримала підозрюваного. 30-річному чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Як відомо ZAXID.NET, чоловік раніше не був судимий.