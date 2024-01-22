Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженці Луганської області Світлані Паньків, яка під час сварки вдарила ножем у груди свого знайомого, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження. Суд призначив жінці п’ять років ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, уродженка міста Первомайськ Луганської області Світлана Паньків у червні 2023 року під час сварки зі своїм знайомим вдарила його кухонним ножем у груди. У чоловіка діагностували рани грудної клітки, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя.

Нападницю затримала поліція, яка порушила щодо неї кримінальну справу через нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У суді обвинувачена Світлана Паньків визнала свою провину. У вироку суду не вказано, у яких стосунках перебувала жінка із потерпілим, а також причини конфлікту.

Справу розглянув суддя Олег Юрків, який дослідив усі матеріали та визнав Світлану Паньків винною у кримінальному правопорушенні. Жінці призначили п’ять років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.